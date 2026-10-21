L'editoriale di Chiariello: "La coperta è corta! De Bruyne illumina, ma così il Napoli prende tre gol a difesa schierata"

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, a fine partita il consueto editoriale del giornalista Umberto Chiariello su Canale 21.

"La coperta è corta. Se vogliamo avere una visione di gioco, De Bruyne in regia rende molto di più che alle spalle della punta, perché non è un trequartista. È stato sempre un numero 8 puro. Adesso Allegri vuole allungargli la carriera e vuole da lui illuminazioni di gioco che gli altri centrocampisti non hanno. Anche perché Lobotka è straordinario nella lettura dei passaggi avversari, nel dettare il ritmo, ma non ha il gioco lungo, ha solo il corto e non ha la capacità di innescare le punte. Allegri ha pensato bene di arretrare De Bruyne. È una scommessa cambiare ruolo ad un calciatore di 35 anni di quel livello, ma è una scommessa che stasera ha vinto.

McTominay giocando nel suo ruolo, l'interno offensivo a tuttocampo, ha fatto quello che sa fare: la seconda punta di inserimento. E quando lui si inserisce è sempre pericoloso per gli avversari. Abbiamo ritrovato il vecchio McTominay. Da loro due è disceso il successo, anche grazie ad un terzo calciatore. Un uomo d'orgoglio: Matteo Politano. Secondo me viene ingiustamente considerato bollito, ma ha ancora da dare. Lui come Di Lorenzo o Spinazzola. Ditemi se sembravano calciatori di 33 anni! Io penso abbiano ancora da dare.

Allegri ha detto: dobbiamo essere più bravi sulle linee di passaggio. È vero che con De Bruyne davanti alla difesa si fa più fatica ad intercettare i passaggi avversari, ma è stato in grado di illuminare la partita come non si vedeva da tanto tempo. Quando sta bene, fa la differenza. Se lo metti in regia, il gioco d'attacco ne risente positivamente, però becchi tre gol. E badate bene: il Napoli ha subito tre gol a difesa schierata, non in contropiede o in transizioni negative. Va chiamato in causa qualche difensore: sul terzo gol, Beukema si è guardato l'avversario. Sul primo gol, invece, Rrahmani non ha accorciato a dovere.

Il problema era vincere. Ma questa non può essere considerata la partita di svolta. Perderla sarebbe stato un sigillo negativo sulla stagione. Vincere ti tiene a galla, ma non basta. Ora c'è la Roma e bisogna dare continuità: non bisogna perdere. Col recupero di Anguissa, McTominay, De Bruyne, ci saranno più scelte. Ma quello che stasera mi è piaciuto di Allegri è che ha giocato con tre attaccanti. Così il Napoli ha chances. Ma se Allegri ritorna pavido e torna ad imbottirci di difensori e gente monocorde, senza velocità... Almeno Lang dà vivacità e punta l'uomo. Serve questo tipo di calciatori. Anche Politano si è ricordato che è un attaccante. Servono giocatori con qualità offensiva, non si può giocare col 3-5-2 senza calciatori che saltano l'uomo neanche se fanno il calcio in carrozzina".