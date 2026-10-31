Allegri ha perso un totem del centrocampo, ma quantomeno non ci sono fratture
Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è andata bene per niente perché Allegri ha perso un totem del centrocampo, ma quantomeno non ci sono fratture.
“In termini più comprensibili, nello scontro fortuito con Mangas all’inizio del primo tempo di Monza, Lobo s’è procurato una lesione all’articolazione che tiene uniti tibia e perone e un’altra al legamento astragalico anteriore. Tempi di recupero: intorno alle sei settimane, un mese mezzo, ma come sempre bisogna tener conto della reazione individuale alle terapie”