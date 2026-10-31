Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è andata bene per niente perché Allegri ha perso un totem del centrocampo, ma quantomeno non ci sono fratture.