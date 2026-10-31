Caso Juventus, c'è chi pensa di essere poco allenato! Ieri c'è stata la prova del peso per tutti i giocatori

Ultime notizie Serie A - Al fischio finale di Genoa-Juventus regnava il nervosismo all'interno dello spogliatoio bianconero, racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

Cosa fa Spalletti per cercare di ravvivare il gruppo? Manda tutti in ritiro, da stasera fino alla sfida contro il Napoli di dopodomani "e non è detto che termini al triplice fischio del duello contro gli azzurri: dipenderà dalle risposte che riceverà dai giocatori, ieri tutti zitti di fronte all'amministratore delegato Carnevali e a Spalletti".

La disperazione ha spinto l'allenatore a tentare un ultimo blitz per cercare di salvare il salvabile. Aumentando la pressione sulla squadra: