Occhio al Frosinone: 17 risultati utili consecutivi in trasferta, ha pure un record in Serie A

Il Napoli si appresta ad affrontare il Frosinone in un match che nasconde insidie ben più profonde di quanto la carta possa far pensare. A testimoniarlo sono i numeri recenti e le statistiche ufficiali raccolte dalla formazione ciociara, protagonista di un rullino di marcia di altissimo livello.

Le statistiche del Frosinone

Il Frosinone si presenta alla sfida del Maradona forte di una sola sconfitta incassata nelle ultime 22 gare ufficiali disputate, registrata lo scorso 23 agosto contro la Juventus (0-1). Per il resto, il bilancio parla chiaro: ben 14 vittorie e 7 pareggi. Ancora più impressionante è il rendimento lontano dalle mura amiche, dove la squadra ciociara è reduce da ben 17 risultati utili consecutivi in trasferta (9 vittorie e 8 pareggi), con l'ultimo KO esterno che risale addirittura al 4 ottobre 2025 in casa del Venezia.

L'efficacia offensiva è un altro fattore chiave: la squadra giallazzurra è andata a segno in ben 36 delle ultime 37 gare ufficiali, collezionando un totale di 77 reti realizzate. L'unica sfida conclusa a secco è stata proprio quella d'esordio stagionale contro i bianconeri.

Attenzione massima andrà prestata infine nella gestione dei ritmi di gara, in particolare nella prima frazione di gioco. Il Frosinone condivide infatti con l'Udinese il primato di squadra con più reti realizzate negli ultimi 15 minuti del primo tempo (3 gol all'attivo in questa fase di gara), a conferma di una pericolosità costante capace di colpire nei momenti più delicati del match.