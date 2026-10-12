Albiol: "Villarreal-Napoli? Dico la mia schedina: scelgo due calciatori come protagonisti del match"

Ultime notizie calcio Napoli - Raul Albiol ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato della gara tra Villarreal e Napoli (due sue ex squadre) che domani scenderanno in campo alle 21 in Champions League.

Albiol: "Villarreal-Napoli: ecco cosa mi aspetto"

Queste le parole di Raul Albiol al Corriere dello Sport:

Che partita si aspetta? "Villarreal in controllo e Napoli in attesa. Il Villarreal attacca molto in casa: è coraggioso, pressa alto e crea, anche se sta avendo qualche problema difensivo. Il Napoli, invece, ha fase difensiva e ti può fare gol in contropiede o con il possesso. Ha grandi giocatori e un tecnico esperto".



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Il grande ex è Rafa Marin. "L’anno scorso ha disputato una buona stagione con il Villarreal e ora si sta ripetendo. Aveva bisogno di continuità e fiducia per crescere. È giovane, sarà importante per il futuro del Napoli".



Può arrivare in nazionale? "La Spagna è la più forte del mondo, è complicatissimo per tutti".

Gran finale: la schedina di Raul. "Partita aperta. Ma forse, in Champions, giocare in casa regala un 10% in più".