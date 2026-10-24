Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna: le scelte di Pisacane e Palladino
Serie A 13:15
Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna 8ª giornata Serie A Enilive
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Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna 8ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna con le scelte di Fabio Pisacane e Raffaele Palladino, match valido per l'8ª giornata Serie A. Formazioni Cagliari-Bologna, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna
Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna - Qui la comunicazione delle scelte di Pisacane e Palladino per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna.
- CAGLIARI: IN ATTESA;
- BOLOGNA: IN ATTESA.
Probabili formazioni Cagliari-Bologna
Formazioni Cagliari-Bologna Serie A, le probabili scelte di Pisacane e Palladino per la partita di Serie A oggi delle ore 15:00:
- CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Nzola, Mendy. All. Pisacane
- BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Enem. All. Palladino
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