Roma, Balerdi: "Prima doppietta in vita mia, Gasperini mi dà più libertà offensiva"

Ultime notizie calcio Napoli – Leonardo Balerdi, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E' la prima volta che faccio doppietta, ho visto Mancini ed Hermoso che si può arrivare in area di rigore con il mister. Potevamo vincere stasera. Gasperini mi dà la libertà di arrivare in area di rigore, io ci provo. Mi trovo benissimo, mi hanno accolto benissimo. Sembra che sono qui da due o tre anni grazie ai miei compagni e questo mi dà forza".