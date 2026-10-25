Molina a Sky: “È un punto importante su un campo difficile”

Nahuel Molina, difensore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 3-3 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L'argentino ha sottolineato il valore del risultato ottenuto in trasferta, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo essere finita sotto di due reti e sull'importanza dello spirito di gruppo.

Napoli-Roma, Molina e il valore del pareggio: le parole dell'argentino

Nel corso dell'intervista, Molina ha risposto alle domande sulla prestazione degli argentini, protagonisti della rimonta giallorossa nella ripresa, e sulla possibilità che il pareggio possa essere considerato un'occasione sprecata. “Gli argentini hanno cambiato la partita al Maradona? Abbiamo giocato bene anche nel primo tempo alla fine, non stavamo facendo male. Sicuramente, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo pareggiato, ma è un punto importante su un campo difficile. Occasione sprecata? No, anche un punto qui, se vogliamo restare tra i primi posti, è importante. Eravamo sotto di due gol, è stato fatto un grandissimo lavoro da parte di tutti. Dobbiamo continuare così”.

?Il difensore si è poi soffermato sul clima che si respira nello spogliatoio della Roma, evidenziando il rapporto con i numerosi connazionali presenti nel gruppo e la sintonia tra i compagni di squadra. “Qui mi sento a casa? Sì, non so in quante squadre ci siano così tanti argentini, siamo tutti amici. Non solo da noi, comunque. E' bellissimo, c'è un bello spirito nello spogliatoio, tutti vogliono vincere ed essere protagonisti, tutti andiamo verso la stessa strada, quello è il bello”.