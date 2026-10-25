Roma, Mancini: "Napoli squadra forte, ma noi non molliamo mai! I gol presi danno fastidio"

Ultimissime calcio Napoli – Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non molliamo mai e non lo abbiamo mai fatto, forse solo l'anno scorso con l'Inter lo abbiamo fatto. Ci crediamo perché creiamo tanto, poi il Napoli è una squadra forte. Tutti danno il contributo, anche quelli che entrano dalla panchina danno un contributo fondamentale ed una spinta in più. Siamo molto contenti. Sono arrivati giocatori forti, Balerdi è un giocatore di esperienza. Hanno aumentato il valore della nostra rosa, è fondamentale che tutti diano una mano e diano tutto per questa maglia. Gol presi? Ci danno fastidio, ci sono partite in cui li prendi ed in altri casi non succede. Nel primo tempo potevamo far meglio in alcune situazioni. Conosciamo la forza di McTominay in area, poi il terzo gol è arrivato da fuori. L'importante è non abbattersi e non mollare mai".