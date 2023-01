Report, nuova inchiesta sulla Juventus: svelato il sistema delle plusvalenze fittizie! | VIDEO

L’inchiesta di Report raccoglie per la prima volta tutti gli atti d’indagine sulla Juventus, tra cui i contenuti rimasti finora inediti di alcuni interrogatori eccellenti e la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto. Un’inchiesta che risale anche alle responsabilità di chi, nelle istituzioni del calcio italiano, non ha visto e non ha affrontato un problema che era già stato più volte segnalato dalle autorità di controllo sui bilanci della Federcalcio.

Report Rai 3: inchiesta sulla Juventus

Report ha intervistato anche Luciano Moggi, che ha consegnato alla redazione di Rai 3 la famosa "chiavetta USB" nella quale - secondo lui - sarebbe conservata la verità sul caso di Calciopoli.

Poi ci si sofferma sul sistema delle plusvalenze: "La Juventus lancia due aumenti di capitale, nel 2019 e nel 2021, per un totale di 700 milioni. Se guardiamo l'andamento delle perdite, scopriamo che la Juventus ha bruciato circa 620 milioni, quindi l'aumento di capitale non serve davvero a crescere, ma a tappare quei buchi", sostiene il giornalista finanziario Fabio Pavesi, che poi spiega nei dettagli come funzionava il sistema di plusvalenze fittizie della Juve. Per la Procura ci sarebbero almeno 166 plusvalenze finte.

Tra le carte sequestrate, ce n'è una che desta particolari sospetti: si tratta di un documento intitolato "Op. Scambi da definire", trovato nell'ufficio di Cesare Gabasio, responsabile delle questioni elgali della Juventus, all'interno del quale ci sarebbero le prove di tali plusvalenze fittizie.

L'inchiesta di Report si sposta poi sull'accordo segreto tra Juventus e i calciatori: durante il primo lockdown per il Covid19, la Juventus blocca tre mesi di stipendi ai calciatori, annunciando pubblicamente che i calciatori avevano rinunciato agli stipendi, ma in realtà si accorda privatamente per pagare quelle mensilità in futuro. Il tutto senza mai inserire quelle scritture private nei bilanci pubblici. A fare da tramite tra Juventus e squadra è - secondo la Procura - il capitano Giorgio Chiellini. Report indaga e telefona a Davide Lippi, procuratore sportivo, che però ammette di non saperne nulla.

La Juventus scrive a Report per respingere le ipotesi accusatorie. La parola passa ai giudici.