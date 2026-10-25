Allegri peggio di Garcia: 11 punti in 8 partite. Il confronto anche con Gattuso, Ancelotti, Conte e Spalletti

Il Napoli rallenta e il confronto con le ultime stagioni di Serie A mette in evidenza un dato significativo. Dopo le prime otto giornate del campionato 2026/2027, la squadra guidata da Allegri ha raccolto appena 11 punti, un bottino nettamente inferiore rispetto a quello registrato nelle annate precedenti.

Il paragone con le ultime stagioni è eloquente. Nel 2025/2026, sotto la guida di Conte, gli azzurri avevano conquistato 18 punti, mentre nel 2024/2025 erano arrivati a quota 19.

Ancora meglio aveva fatto Luciano Spalletti nel 2022/2023, con 20 punti, e soprattutto nel 2021/2022, quando il Napoli aveva raggiunto quota 24.

Anche le altre annate mostrano risultati superiori a quello attuale: 14 punti con Garcia nel 2023/2024, 15 con Gattuso nel 2020/2021 e 16 con Ancelotti nel 2019/2020.

Con 11 punti in otto partite, l'attuale Napoli registra dunque il peggior rendimento tra le stagioni prese in esame. Un dato che impone una riflessione sul rendimento della squadra e sulla necessità di invertire la rotta per non perdere terreno nella corsa agli obiettivi stagionali.