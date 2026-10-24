Chiariello: "Beukema un disastro, che sceneggiata la sua! La stagione va in una direzione molto negativa"

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato così Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al Napoli manca il killer instinct, quella capacità di ammazzare la partita nel momento in cui bisogna portarla a casa. Il Napoli ha avuto, come a Milano, il doppio vantaggio, questa volta sulla Roma. Un Napoli che nel primo tempo ha giocato una gran bella partita. Politano ha avuto la palla del 3-0, solo davanti a Gollini, e gliel'ha tirata addosso. Ci sta che un giocatore possa commettere un errore, anche perché Politano era stato l'artefice di un magnifico assist a McTominay per il 2-0 e aveva disputato una buona gara. Certo, non si può dare tutta la colpa a Matteo, però bisogna portare a casa il risultato. Il Napoli gioca a blocco basso e lascia il palleggio alla Roma fuori dall'area di rigore. I giallorossi fanno girare incessantemente il pallone da destra a sinistra e viceversa. Il Napoli non riesce a organizzare un bunker come Dio comanda, prende due gol, si rifà sotto e va sul 3-2 ancora con l'indemoniato Scott McTominay, autore della seconda doppietta consecutiva. E che fa? Prende il 3-3. È una squadra che subisce gol continuamente.

Oggi non c'era Rrahmani. Ha giocato Badiashile in coppia con Rafa Marín e si sono comportati bene entrambi. Poi Badiashile, che si sapeva essere arrivato dall'Inghilterra con una catena impressionante di infortuni alle spalle, lascia il campo per un problema muscolare. Entra quello che non possiamo più definire un oggetto misterioso, ma dobbiamo definire un problema: Sam Beukema. Soldi finora buttati al vento: 31 milioni per Beukema. Un disastro. Sul gol di Soulé non accorcia. Sul terzo gol fa una sceneggiata. Ora molti se la prenderanno con l'arbitro Colombo, che non ha concesso una punizione a Di Lorenzo nell'azione da cui nasce il calcio d'angolo del secondo gol, oppure perché sul terzo gol non è andato a effettuare una revisione per un presunto fallo su Beukema. Signori cari, l'arbitro ha ragione. L'arbitro ha ragione! Non c'è nessun fallo su Di Lorenzo e non c'è nessun fallo su Beukema tale da giustificare una revisione e portare all'annullamento dei gol o del calcio d'angolo. Quelle sceneggiate non servono. Di Lorenzo, che aveva disputato una signora partita, quella palla deve spazzarla via. Non può sentire la mano di Malen sulla spalla, andare a terra e chiedere il fallo. Beukema viene sfiorato da Balerdi, fa una sceneggiata indecorosa a terra, poi si rialza in ritardo sull'avversario, subisce il gol, si ributta a terra e ricomincia la sceneggiata. Ma a che serve? Una squadra di alto profilo queste cose non può e non deve farle. Io oggi al Napoli di Allegri cosa devo dire? Che ha giocato meglio della Roma, ha difeso in maniera ordinata, è ripartito ogni volta che ha potuto, ha avuto quattro o cinque palle gol nitide e ha disputato una partita che meritava di vincere. E noi, dopo Milano con l'Inter, tre punti buttati; dopo Firenze, un pareggio e una vittoria buttata; stasera, due volte in vantaggio, anzi tre, sul 2-0 e poi sul 3-2, un'altra vittoria buttata. Sette punti buttati, di cui cinque contro concorrenti per l'alta classifica. Questo Napoli non sa difendere, eppure gioca in maniera difensiva. È questo il paradosso. Un Napoli che non gioca in maniera dominante, che non occupa stabilmente la trequarti avversaria, che gioca con il blocco basso e cerca le ripartenze, non riesce a mantenere la porta inviolata. Il portiere non vede arrivare i palloni: che colpa ha? Nessuna. Se il portiere non ha colpe e prende tre gol, qualcosa non quadra. Qualcosa non quadra!

Stasera Rafa Marín ha disputato una partita di grande agonismo, pur commettendo errori tecnici anche marchiani, perché è un giocatore non ancora rifinito tecnicamente. Ha fatto un'entrata con il piede a martello all'inizio della partita che poteva costare carissimo, ma poi ha disputato una gara di una generosità, di un'applicazione e di un'intensità incredibili. Che cosa devo dire a Rafa Marín? Niente. Bravo, hai dato l'anima e l'hai data bene. Ma poi, in coppia con Beukema, eravamo friabili. Abbiamo preso due gol da calcio d'angolo. Insomma, il rammarico è altissimo. E questo è l'altro paradosso della serata. Il primo paradosso è che il Napoli, pur giocando difensivamente, non sa difendere. Il secondo è che stasera avremmo firmato tutti per un pareggio contro la Roma, ma questo pareggio sa di sconfitta. Lascia l'amaro in bocca, perché gli avvenimenti cambiano i giudizi. Il punto è buono, perché fermare la Roma di questi tempi non era facile. E la Roma non ha giocato male: è stata una gran bella partita tra due squadre che hanno provato entrambe a vincerla. Però quel punto che inizialmente sarebbe stato ottimo, e per il quale avremmo firmato tutti, stasera ci lascia assolutamente amareggiati.

Allegri dovrà ragionare su quello che bisogna fare per migliorare questa fase difensiva. È un problema di uomini? È un problema di assetto? È un problema di concentrazione? Lui dice che su queste cose bisogna lavorare e migliorare. Ma come si fa a migliorare? Lo chiederemo ai nostri tecnici. Io francamente sono abbastanza allibito, perché se non si portano a casa queste partite le stagioni si buttano. E i segnali di questa stagione, purtroppo, vanno tutti in un'unica direzione: molto negativa".