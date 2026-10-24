Roma, Gasperini in conferenza: "Senza rischi non hai traguardi, noi giochiamo la partita pensando di vincerla! Il Napoli è destinato a risalire la classifica"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona.

"La squadra accetta di correre rischi? Senza rischi non hai traguardi, non so se il nostro modo di giocare è così rischioso visti i numeri, se è più rischioso di quello di altri. Noi giochiamo la partita pensando di vincerla, il Napoli è molto forte ed è un metro di paragone per capire quanto siamo competitivi. Usciamo da qui sapendo che in Serie A possiamo giocarcela con tante squadre"

"Nella prima mezz'ora c'è stato un periodo in cui non siamo partiti male, abbiamo avuto un'occasione con Malen e anche il Napoli. Era una partita aperta, poi abbiamo subito faticando ad uscire e prendendo un gran gol. Da lì però abbiamo costruito un'altra partita, a fine primo tempo siamo stati giusti e gli impedivamo di attaccare con lucidità. Il problema è stato prende regol ad inizio secondo tempo, ma abbiamo avuto convinzione ed energia che con le nostre giocate potevamo avere la sensazione di ribaltarla. Il 3-2 è stata un'altra mazzata per il poco tempo, però ad un certo punto ci siamo sentiti forti durante la gara"

"Il Napoli ha lasciato spazi per favorire il nostro rientro? Tatticamente siamo stati diversi dalle ultime partite, ho messo tre centrocampisti in campo proprio per il tipo di partita, poi ad un certo punto Soulè ha fatto una partita straordinaria e tatticamente è stata una partita diversa. Anche il gol subito: su uno c'è una giocata di Anguissa, su un altro c'è un tiro da fuori. Il Napoli attacca con qualità, la partita l'abbiamo volutamente giocare aperta, ci sono stati ribaltamenti di fronte e credo sia stata una partita bella anche per il pubblico"

"Quale fragilità del Napoli abbiamo evidenziato? A me ha fatto una grande impressione nella prima parte di gara, ha giocatori che hanno vinto scudetti e hanno qualità nel calcio e nel gioco aereo, può fare gol sempre. Noi abbiamo costruito tanto, non so se per demerito loro o merito nostro, abbiamo creato tante soluzioni e in alcune non siamo stati bravi nel tiro o nell'ultimo passaggio, abbiamo sprecato il tocco e potevamo essere più precisi, ma nell'approccio all'area di rigore ci siamo arrivati bene"

"Il piano gara? Politano andava forte in diverse situazioni, Cristante è stato ammonito e ho preferito mettere Pisilli nella sua posizione, abbiamo preso meglio le misure e la partita nella prima parte la soluzione più pericolosa era quella su Politano"

"Il cambio di Balerdi per sfruttarlo offensivamente? Con i cinque cambi ho tre cambi in difesa, due sugli esterni, zero a centrocampo e Castro e Mora in attacco. Il cambio di Balerdi accade perchè eravamo esposti al loro contropiede, Hermoso aveva speso molto e loro avevano messo Giovane e poi Vergara. La velocità di Balerdi era importante in quel momento, al primo contropiede potevamo prendere gol e invece abbiamo tenuto bene, loro sono ripartiti poche volte e noi abbiamo costruito la rimonta"

"Loro hanno fatto una bella giocata sul 2-0, non era facile chiudere: a volte le azioni sono anche casuali, abbiamo tenuto il campo bene fino alla fine. Il gol di Anguissa è una grande giocata individuale, prendere gol ad inizio ripresa e andare sotto 2-0 quando avevamo fiducia, i ragazzi sono stati bravi a non buttarsi, non ci siamo disuniti ma abbiamo continuato ad avere fiducia"

"Il Napoli è una squadra importante, dopo otto giornate è presto per dire altro: è una squadra che sta crescendo molto, forte, credo che debba avere pazienza perchè è una squadra destinata a risalire la classifica"