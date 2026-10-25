Sabatini: “Dire che Allegri si è abbassato troppo significa non aver visto la partita”

Nel suo commento sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini analizza il 3-3 tra Napoli e Roma andando oltre le letture più scontate sul risultato e sulla gestione tattica della partita. Il giornalista invita a superare i soliti luoghi comuni, proponendo una chiave di lettura più ampia su prestazioni, episodi e protagonisti del match.

«Allora, se volete il commento secondo cui Allegri ha sbagliato perché si è chiuso troppo, perché avrebbe dovuto evitare di prendere due gol e poi anche il terzo per via della sua mentalità, perché è sempre la solita storia, cercate altrove: troverete quello che cercate con l'intelligenza artificiale o con i soliti noti. Se invece volete un'analisi di quello spettacolare 3-3 tra Napoli e Roma, con una spiegazione sensata, non preconfezionata e non piena di luoghi comuni, allora ascoltate: il Napoli ha giocato una grande partita e la Roma ha risposto alla prestazione del Napoli con grinta, determinazione e con un eroe inatteso, Balerdi, autore di una doppietta, proprio come McTominay. Prima, il Napoli aveva trovato anche il gol di un altro giocatore ritrovato, Anguissa. Eppure, nel pieno di tutto questo — di una partita finita 3-3, con così tanti dati e così tante possibilità di lettura — tutto si è ridotto, almeno per quello che ho sentito, alla rabbia giustificata dei tifosi del Napoli per il risultato e alla gioia dei tifosi della Roma, ma con il solito luogo comune secondo cui Allegri non avrebbe dovuto abbassarsi così tanto. Guardate, questo significa semplicemente che non avete visto la partita. Siccome io invece l'ho vista, prendetevi questo commento, che sarà originale e sicuramente diverso dagli altri»