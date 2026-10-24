Pastore non ha dubbi: "Il problema del Napoli è dietro!"

Ultime notizie Napoli - Giuseppe Pastore, giornalista, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita Napoli-Roma 3-3.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Cos’è che dopo 25 anni non lo rendeva lucido al punto dal non dare una chiave di lettura? Il nervosismo per il rosso o il 3-3? La faccia di Gasperini e quella di Allegri fanno capire chi è più contento. Il problema del Napoli è sempre dietro, Anguissa c’entra poco ma ha una nuova veste tattica. Quando è in serata è uno che spacca i centrocampi di tutte le squadre. Il Napoli ha qualità, mancavano Alisson e Neres. Giovane è entrato male".