Moviola Napoli-Roma: Gollini tocca con il braccio fuori area, contatto Balerdi-Beukema e mancata espulsione Rafa Marin? L'analisi di Marelli a DAZN | FOTO

Moviola Napoli-Roma - Diversi episodi da moviola nel corso della partita Napoli-Roma 1-0, con l'arbitro Andrea Colombo protagonista in diverse occasioni.

Moviola Napoli-Roma, l'analisi di tutti gli episodi: tocco di mano di Gollini fuori area?

Al minuto 35 Gollini esce dalla propria area di rigore per anticipare De Bruyne, lanciato lungo dalla difesa. Il portiere della Roma tocca con il braccio fuori area, ma il contatto con il pallone non è irregolare secondo l'arbitro.

L'analisi di Marelli a DAZN

Di seguito il commento dell'ex arbitro Luca Marelli a DAZN nel corso della partita:

“Gollini ha toccato il pallone sull’uscita di De Bruyne con il braccio ma era davanti al corpo e, di conseguenza, non ha aumentato il proprio volume. Pertanto giusto da parte della squadra arbitrale non intervenire".

Moviola Napoli-Roma, l'analisi di tutti gli episodi: tocco di mano di Gollini fuori area?

Moviola Napoli-Roma, contatto Rafa Marin-Wesley da espulsione?

Per quanto riguarda l'ammonizione di Rafa Marin, Marelli commenta in diretta a DAZN:

"Il giallo di Rafa Marin? In un primo momento era stato chiesto il rosso, ma il giallo per imprudenza è corretto, anche se ha rischiato molto. La gamba è molto sollevata, ma non tocca Wesley con quella gamba. Se l’avesse toccato con la gamba sinistra alta avrebbe rischiato il fallo grave di gioco. È corretta l’ammonizione".

Ammonizione Rafa Marin, la moviola

Gol Balerdi in Napoli-Roma 2-2, contatto Malen-Di Lorenzo

Per quanto riguarda il primo gol di Balerdi, Marelli ha analizzato l'episodio:

"Il gol di Balerdi del 2-2 nasce da una protesta del Napoli. Il Napoli protesta per un angolo assegnato nonostante un contatto tra Malen e Di Lorenzo. Non c'è alcun fallo, non c'è contatto irregolare tra i due. La rete regolarissima viene realizzata sull'angolo successivo, non su quello delle proteste. In ogni caso non c'era fallo di Malen su Di Lorenzo. La rete è stata controllata, Castro era in posizione regolare, ha toccato col volto, Balerdi era in posizione regolare".

Gol Balerdi in Napoli-Roma 2-2, contatto Malen-Di Lorenzo

Napoli-Roma 3-3, contatto Balerdi-Beukema

L'episodio più discusso è il secondo gol di Balerdi. Marelli commenta:

"Il gol del 3-3? Beukema prima cade a terra, poi si rialza e cade a terra nuovamente. Le immagini dicono poco, Balerdi copre con la sua figura lo stesso Beukema, perde il contatto con BValerdi perché a terra e Balerdi salta da solo. C'è un leggero movimento del giallorosso col braccio destro, ma lo tocca col braccio. L'unico contatto che vedo è braccio contro braccio, un contatto molto leggero. Giustamente si è lasciato correre, non c'è materiale per richiamare l'arbitro all'ofr".

Napoli-Roma 3-3, contatto Balerdi-Beukema

Espulsione Allegri in Napoli-Roma

Difficile, invece, commentare l'espulsione di Allegri secondo Luca Marelli:

"L'espulsione di Allegri? Non sappiamo cosa sia successo, non possiamo sapere cosa abbia detto Allegri. Bisognerà attendere il Giudice Sportivo".