Anguissa: "Non possiamo prendere il gol del 3-3, ma loro sono stati bravi. Gol? Ho solo pensato a calciare..."

Napoli calcio – Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il mister si fida molto della squadra ed è sempre positivo, proviamo anche noi ad esserlo anche se non abbiamo vinto. Quando sei 2-0, poi fai 3-2 non puoi pendere il 3-3. Sono stati bravi loro a segnare, rimaniamo positivi ed andiamo avanti. Gol? Ho visto la palla ed ho impattato bene, non era previsto questo (ride, ndr). Non volevo metterla all'angolino, ho solo provato a calciare. Abbiamo fatto un punto, dobbiamo guardare avanti.

Miei compiti con De Bruyne? Sono tutti giocatori forti, il mister sceglie per il bene della squadra. Siamo sempre pronti a fare quello che si aspetta da noi. Per me non cambia nulla. Siamo tutti sul pezzo. C'è sempre la possibilità di migliorare, sono contento di essere tornato a giocare perché stare fuori un mese è difficile. Sto tornando bene, spero di poter aiutare la squadra. In questo momento stiamo guadagnando punti, sono sempre contento di giocare".