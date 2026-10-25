"A te consentono tutto!", urla di Allegri a Gasperini nel sottopasso: "Tu fai casino e me sbattono fuori"

Ultime notizie SSC Napoli - Nel finale del 3-3 contro la Roma, Max Allegri è stato espulso ed ha lasciato il terreno di gioco abbastanza nervoso. A suo dire infatti non avrebbe proferito nessuna parola fuori posto, dopo la convalida del gol di Balerdi del definitivo pareggio.

Allegri: le urla a Gasperini, il retroscena

L'edizione odierna de Il Mattino svela un siparietto di fine gara proprio fra Allegri e Gasperini dopo Napoli-Roma 3-3:

"Maturità va cercando, ma Allegri non la trova perché i sei gol presi tra la gara con il Bodo e quella con la Roma non lo fanno essere contento. [...] Le urla nel sottopasso contro Gasperini le sentono tutti. «A te consentono di fare qualsiasi cosa, tu fai casino e me sbattono fuori». Ce l'ha con Sacchi che lui, preso dall'ira funesta del pelide Max, chiama sempre Saccani. Il quarto uomo. «Non ho fatto nulla, neppure per sbaglio. Ora sono nervoso, per la prima volta in 25 anni non sono lucido. Non ho detto nulla, l'anno scorso ho pagato 80mila euro di multa. Devo smettere persino di alzarmi, ora resto sempre al mio posto. Solo che gli altri...». Gli altri sono il signor Gasperini a cui, a suo avviso, Saccani, ops Sacchi, ha consentito anche di violare gli spazi dell'area tecnica.

Gasperini e Allegri in Napoli-Roma

«Era nervoso, lo so. Spero che non fosse arrabbiato con me», glissa Gasperini che visto che se l'ha fatta franca, preferisce fischiettare e far finta di nulla. Eppure il rosso ad Allegri ha dato fastidio. Anche in campo, mentre usciva sostenuto dal pubblico, ha provato a prendere a calci qualsiasi cosa incrociasse il suo piede destro. Ovviamente, il 3-3 lo manda su tutte le furie. [...] Il 3-3 è stato bello per tutti. Ma chiaro che non gli farà chiudere occhio: perché con Landucci ha già iniziato a vedere, in serata sbavature, topiche, distrazioni, errori e orrori difensivi che hanno caratterizzato il secondo tempo del Napoli".