Allegri in conferenza: "Due punti lasciati per strada! L'espulsione? Stavo zitto, il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori! Ecco come sta Badiashile"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona.

"La partita è stata molto bella, però ci sono momenti in cui devi difendere e noi purtroppo da inizio stagione ci stiamo fatti rimontare tante volte, sono due punti lasciati per strada"

"L'espulsione? Stavo zitto, il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori. Ormai la multa me la daranno, faremo beneficienza anche a questo giro"

"Cosa mi resta di positivo? I ragazzi devono stare sereni, stiamo migliorando la condizione ma dispiace perchè abbiamo avuto la palla del 3-0. Questo è il calcio, lasciamo punti per strada e le cose a volte non vanno bene. Stasera abbiamo avuto situazioni favorevoli e difeso bene contro la Roma. Dispiace per il finale con la mia espulsione"

"Sono contento per la prestazione e dispiaciuto per la mancata vittoria, e arrabbiato per ciò che è successo alla fine. Da ora in poi mi siederò in panchina e non mi alzerò più"

"È stata una bella partita, putroppo l'infortunio di Badiashile mi ha fatto bruciare uno slot. Di Lorenzo ha preso un colpo al ginocchio con il Bodo/Glimt e alla fine l'ho tirato fuori. Chi è entrato ha fatto bene, mercoledì c'è una partita difficile a Monza ed è la prima di tre trasferte"

"Le condizioni di Badiashile? Ha subito un infortunio muscolare e veniva da mesi di inattività: martedì l'avevo fatto riposare apposta, purtroppo è ricaduto su un infortunio. Gli altri sono in buona condizione, Rrahmani ha riposato e mercoledì sarà a disposizione"