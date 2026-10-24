Pagelle Napoli-Roma: un'ora buonissima, mezz'ora finale con McTominay e poi?

Ultime notizie Napoli - Termina il match dell'ottava giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Roma. Le pagelle Napoli-Roma su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro.

Voti Napoli Roma Pagelle Napoli-Roma, voti della partita

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - Il destro di Malen gli arriva sul piede, al rinvio non è precisissimo. Sul colpo di testa di Cristante è immobile, sul gol di Soulè non poteva farci nulla.

Di Lorenzo 6,5 - L’asse con Politano è giustissimo al momento del traversone basso, si oppone al destro di Wesley e su Malen fa ciò che può. Liberissimo nella zona in cui avvia l’azione del raddoppio, difensivamente aiuta Rafa Marin quando Malen può far…male. (Dall’80’ Spinazzola SV - Ci prova con un siluro di destro, dalla ribattuta nasce il 3-2)

Rafa Marin 7 - In ritardo su Wesley, un’ammonizione che potrebbe condizionarlo, non certo al 18’ quando esce forte su Pisilli. Scivola davanti a Malen che può tirare. Decisivo al 53’ in scivolata sul cross di De Roon, la palla finiva sui piedi di Malen. Rompe la linea e in quello spazio Soulè crea il 2-1, ma non poteva fare altro. Chiude con 17 giocate difensive, 17.

Badiashile 6 - I movimenti di Rensch possono farlo finire, da solo, alle sue spalle. Ma Benoit è attento, chiude e mantiene la posizione fino al momento del problema muscolare. (Dal 52’ Beukema 5 - Svetta anche lui di testa sulle palle alte, però non ha reattività e chiude tardi sul 2-1 di Soulè. Sul gol del 3-3 prende una gomitata poi si rialza quindi il gioco continua e lui torna in ritardo su Balerdi)

Olivera 6,5 - Offensivamente si vede poco inizialmente, se la palla è sulla trequarti destra tenta l’incursione diagonale. Gollini toglie sulla linea il gol che meritava, poi aiuta su Castro restringendo la zona di interesse. Serve a McTominay la palla del 3-2.

Anguissa 6,5 - La sfida 1vs1 è con Pisilli, si inventa una rovesciata pazzesca per tornare al gol, per festeggiare l’arrivo delle figurine Panini stagionali. Mezzo voto in più, perchè poi nella ripresa cala pure lui

De Bruyne 6 - Riproposto centrale, subito a servire Hojlund un paio di volte in 9’. Non riesce ad anticipare Cristante al 22’, ce la fa Gollini al 35’ in uscita disperata. Difensivamente è su più di una linea di passaggio, è quello che tocca più palloni e ogni volta sembra voglia inventare pur sbagliando qualche passaggio di troppo. Resta fermo sull’uno-due con cui Soulè segna. (Dall’80’ Lobotka SV)

McTominay 7,5 - Segue l’azione a rimorchio sulla seconda palla, che sia un tiro di controbalzo o arrivo in corsa. Contrasta nel momento in cui la palla ce l’ha a 10 metri di distanza, disturbando Soulè che si inserisce al 33’, arriva come un treno sul 2-0 e al 54’ sbaglia il tocco altrimenti finiva in porta. Nel momento in cui la squadra sembra mollare, se ne esce col quarto gol in due partite. Ma che gli vuoi dire?

Politano 7 - Hermoso esce forte su di lui, se riesce a superarlo può servire Di Lorenzo in sovrapposizione. Al cross non è male, anzi: i compagni talvolta sono fuori posizione, talvolta sono perfetti come sul 2-0. Ringrazia Wesley per il tanto spazio concesso sul raddoppio, da applausi una scivolata su Cristante al 56’, per poco non fa 3-0. Chiude sfinito. (Dal 66’ Giovane 5,5 - Non riesce ad avere l’impatto che ha dato ultimamente)

Hojlund 6 - Disturbato da De Roon al momento del tiro, servito in corsa è efficace. Il cross di Politano è con i tempi giusti, lui ha un posizionamento errato. Meglio quando la dà ad Olivera dopo aver sverniciato Mancini. Aiuta a dare una mano all’uscita, fornendo sponde e appoggi.

Lang 6 - Anticipato da Rensch al termine di un’ottima azione, sui cross iniziali di Politano non taglia mai davanti al difensore. Arriva al tiro, debole, mentre il lancio per De Bruyne al 35’ era preciso. Gran lavoro difensivo, encomiabile e accorcia le distanze con Olivera ed il triangolo con McTominay: si oppone anche a Wesley che tira. Male però al 72’, c’era De Bruyne da solo e preferisce tirare. (Dall’80’ Spinazzola SV)

Allegri 6 - Ha chiesto maggiore cattiveria per evitare difficoltà, ed effettivamente il primo quarto d’ora è cattivo, si affronta a viso aperto, con scioltezza nel momento in cui si supera il primo pressing, mantenendo continuità di ritmo per i primi 35’, trovando il vantaggio e mantenendo botta fino al 45’, pur toccando palla in area solo undici volte e abbassandosi un po’ troppo concedendo spazio per tiri dal limite. Poi la squadra è cinica, sfrutta le debolezze e gli spazi concessi trovando il meritato raddoppio. Poi però si poteva continuare ad attaccare, la Roma concedeva spazi: la questione è la tenuta fisica, perchè il Napoli dura poco più di un’ora e poi accusa un calo in cui la Roma si incunea col 2-1 e poi pareggia. Sembrava l’avesse salvato McTominay con un siluro, Beukema lo riporta sulla terra.