Roma, Molina in conferenza: "Gioia del pareggio o dispiacere perchè sul 2-2 potevamo vincere? Volevamo vincerla ma è un punto importante su un campo difficile!"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore della Roma Nahuel Molina.

Di seguito in conferenza stampa il giocatore della Roma Nahuel Molina dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona.

"Tutti sappiamo che ci sono tante partite da giocare, sono tranquillo e se gioca un altro compagno sono contento perchè siamo un gruppo, se mi tocca giocare va benissimo e se mi tocca entrare dalla panchina va bene comunque"

"Dove mi trovo meglio in campo? Decide il mister, al mio arrivo mi ha chiesto se potessi giocare a sinistra dopo aver giocato tanti anni a destra. Mi trovo bene anche sull'altra fascia, se posso aiutare la squadra anche in un altro ruolo mi fa piacere perchè io sono qui per aiutare"

"Gioia del pareggio o dispiacere perchè sul 2-2 potevamo vincere? Il pareggio è un bene, loro hanno fatto una grande partita. Volevamo vincerla ma è un punto importante su un campo difficile, se vogliamo essere lì sopra in classifica"