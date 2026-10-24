"Perché Allegri ha scelto Milinkovic e non Meret". Svelato il motivo del cambio in porta per Napoli-Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Ci sarà un cambio tra i pali nel Napoli quest'oggi. Stando a quanto si legge sulle pagine di Repubblica, l'allenatore Massimiliano Allegri è intenzionato da dare fiducia a Milinkovic Savic lasciando in panchina Meret che invece aveva giocato in precedenza. Il quotidiano svela i motivi che hanno portato Allegri a prendere questa decisione.

Napoli Roma, Milinkovic titolare al posto di Meret

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Repubblica che svela il motivo per cui Allegri avrebbe scelto di puntare su Milinkovic e non Meret per Napoli-Roma:

"Le altre novità nel reparto arretrato riguardano Matias Olivera: agirà lui sulla corsia mancina con il compito di limitare Soulè. L'uruguaiano e il capitano Giovanni Di Lorenzo completeranno il quartetto che giocherà davanti Milinkovic-Savic, favorito su Meret. La scelta del serbo è dettata da motivi tattici: il suo lancio lungo può diventare un'arma per saltare il pressing della Roma e consentire al Napoli di ribaltare l'azione".