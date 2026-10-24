Roma, Gasperini: "Nella prima mezz'ora Napoli superiore, poi nella ripresa ci abbiamo creduto. Il 3-2 poteva ammazzarci, ma sentiamo di aver perso 2 punti"

Ultime notizie calcio Napoli – Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono soddisfatto della partita, a parte la prima mezz'ora in cui il Napoli ci è stato superiore. Siamo andati in difficoltà, abbiamo creato qualcosa ma loro avevano una marcia in più. Poi abbiamo fatto un buon finale di primo tempo, nella ripresa è stata una gara bella e forte. Avevamo la sensazione di poter vincere, il terzo gol poteva distruggerci ed invece ci abbiamo creduto. Avevamo dentro una grande forza e convinzione.

Siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia. Abbiamo mantenuto le nostre catene ed il nostro modo di giocare. Arrivavamo bene, con diversi giocatori e con l'energia di chi è entrato. Tutti hanno fatto bene. Soulè ha fatto una partita straordinaria. Abbiamo grande condizione, giochiamo un buon calcio e cerchiamo di portare avanti questo lavoro. Abbiamo il morale alto. Abbiamo più la sensazione di aver perso due punti, ma è andata bene così dopo il 3-2.

Pareggi con le big? Tutti diversi, ma in tutti e tre i casi abbiamo avuto la sensazione di essere competitivi. Con l'Inter siamo andati vicini a vincere, con il Como abbiamo giocato in 10 per tutto il secondo tempo, oggi è una partita fresca ma considerato il valore del Napoli di oggi averla rimontata è stata una bella iniezione di fiducia per noi.

Balerdi? E' innegabile che lui e De Roon sono due giocatori che sono dei leader, dei capitani. In queste settimane il loro apporto è stato straordinario, da subito. Per De Roon è stato più facile, ma Balerdi ha una energia straordinaria. E' stato un grande rinforzo. Il Napoli è sempre stata una squadra di grande livello, se sei competitivo col Napoli giocando queste gare ti dà fiducia e forza. Allegri? Era nervoso, ho visto. Spero non fosse arrabbiato con me".