Roma, Gasperini: "Nella prima mezz'ora Napoli superiore, poi nella ripresa ci abbiamo creduto. Il 3-2 poteva ammazzarci, ma sentiamo di aver perso 2 punti"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la gara col Napoli

Ultime notizie calcio NapoliGian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita Napoli-Roma.

Gasperini dopo Napoli-Roma 3-3

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono soddisfatto della partita, a parte la prima mezz'ora in cui il Napoli ci è stato superiore. Siamo andati in difficoltà, abbiamo creato qualcosa ma loro avevano una marcia in più. Poi abbiamo fatto un buon finale di primo tempo, nella ripresa è stata una gara bella e forte. Avevamo la sensazione di poter vincere, il terzo gol poteva distruggerci ed invece ci abbiamo creduto. Avevamo dentro una grande forza e convinzione. 

Siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia. Abbiamo mantenuto le nostre catene ed il nostro modo di giocare. Arrivavamo bene, con diversi giocatori e con l'energia di chi è entrato. Tutti hanno fatto bene. Soulè ha fatto una partita straordinaria. Abbiamo grande condizione, giochiamo un buon calcio e cerchiamo di portare avanti questo lavoro. Abbiamo il morale alto. Abbiamo più la sensazione di aver perso due punti, ma è andata bene così dopo il 3-2.

Pareggi con le big? Tutti diversi, ma in tutti e tre i casi abbiamo avuto la sensazione di essere competitivi. Con l'Inter siamo andati vicini a vincere, con il Como abbiamo giocato in 10 per tutto il secondo tempo, oggi è una partita fresca ma considerato il valore del Napoli di oggi averla rimontata è stata una bella iniezione di fiducia per noi.

Balerdi? E' innegabile che lui e De Roon sono due giocatori che sono dei leader, dei capitani. In queste settimane il loro apporto è stato straordinario, da subito. Per De Roon è stato più facile, ma Balerdi ha una energia straordinaria. E' stato un grande rinforzo. Il Napoli è sempre stata una squadra di grande livello, se sei competitivo col Napoli giocando queste gare ti dà fiducia e forza. Allegri? Era nervoso, ho visto. Spero non fosse arrabbiato con me".

Gasperini Napoli Roma 3-3
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