Qual è il rendimento di Landucci in panchina quando ha sostituito Allegri?

Ultime notizie SSC Napoli - La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri. L’obiettivo plausibile è ottenere almeno la riduzione di un turno, in modo da riaverlo in panchina con la Juventus.

Per Allegri si tratta della prima squalifica stagionale. Domani a Monza toccherà al vice Marco Landucci guidare la squadra. Come racconta il Corriere dello Sport, tra Cagliari, Milan e Juventus "è accaduto una decina di volte in campionato e in Coppa Italia, con un bilancio di 7 vittorie e 3 ko. Il Monza è la squadra che ha affrontato più volte al posto di Max: una in campionato e una in Coppa Italia nella stagione 2022-2023, una sconfitta alla settima giornata e poi la vittoria agli ottavi di coppa".