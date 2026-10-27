Qual è il rendimento di Landucci in panchina quando ha sostituito Allegri?

Notizie ico calendario ico orologio18:00  
SP
Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli -  La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri. L’obiettivo plausibile è ottenere almeno la riduzione di un turno, in modo da riaverlo in panchina con la Juventus.

Per Allegri si tratta della prima squalifica stagionale. Domani a Monza toccherà al vice Marco Landucci guidare la squadra. Come racconta il Corriere dello Sport, tra Cagliari, Milan e Juventus "è accaduto una decina di volte in campionato e in Coppa Italia, con un bilancio di 7 vittorie e 3 ko. Il Monza è la squadra che ha affrontato più volte al posto di Max: una in campionato e una in Coppa Italia nella stagione 2022-2023, una sconfitta alla settima giornata e poi la vittoria agli ottavi di coppa".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top