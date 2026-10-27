Biglietti Napoli-Lazio in vendita da domani: info, prezzi e promozione under-14 a soli 10 euro
In vendita i biglietti per la partita di Serie A Napoli Lazio di domenica 8 novembre ore 12:30 allo Stadio Maradona
Biglietti Napoli-Lazio in vendita da mercoledì 28 ottobre! Da domani saranno disponibili su Ticketone i biglietti per la partita di Serie A in programma domenica 8 novembre ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito i prezzi e tutte le informazioni per l'acquisto.
Biglietti Napoli-Lazio in vendita
Di seguito la tabella dei prezzi dei biglietti di Napoli vs Lazio, settore per settore:
|Settore
|FASE 1 E 2
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|20,00 €
|25,00 €
|CURVE SUPERIORI
|35,00 €
|40,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|40,00 €
|50,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|55,00 €
|65,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|65,00 €
|75,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|75,00 €
|85,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|90,00 €
|100,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|100,00 €
|115,00 €
Promozioni biglietti Napoli-Lazio
Per l'occasione, la SSC Napoli ha previsto anche una promozione dedicata ai tifosi under-14, che consente di acquistare i biglietti a partire da 10 euro.
RIDOTTO DISTINTI E CURVE INFERIORI UNDER 14. In occasione di Napoli-Lazio, in tutte le fasi di vendita, sarà possibile abbinare a ogni abbonamento o biglietto acquistato a tariffa intera nei settori Distinti Inferiori e Curve Inferiori un biglietto a prezzo ridotto per uno spettatore Under 14. Di seguito i prezzi riservati agli Under 14:
- Distinti Inferiori: 20,00 €
- Curve Inferiori: 10,00 €
VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS LAZIO. I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 novembre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/
?VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS LAZIO I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 novembre 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link: https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario essere titolari di Fidelity Card. Questi i prezzi della Tribuna Family:
- Adulti € 14,00
- Under 12 € 10,00
Fasi di vendita
Come sempre, la vendita dei biglietti sarà articolata in tre fasi.
- FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD. Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 1° novembre 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.
- FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI. Dalle ore 10:00 di lunedì 2 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 2 novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 31 maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.
- FASE 3 – VENDITA LIBERA. In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 2 novembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.