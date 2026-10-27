Biglietti Napoli-Lazio in vendita da domani: info, prezzi e promozione under-14 a soli 10 euro

Biglietti Napoli-Lazio in vendita da mercoledì 28 ottobre! Da domani saranno disponibili su Ticketone i biglietti per la partita di Serie A in programma domenica 8 novembre ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito i prezzi e tutte le informazioni per l'acquisto.

Biglietti Napoli-Lazio in vendita

Di seguito la tabella dei prezzi dei biglietti di Napoli vs Lazio, settore per settore:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 € CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 € DISTINTI INFERIORI 40,00 € 50,00 € DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 € TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 € TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 100,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 100,00 € 115,00 €

Promozioni biglietti Napoli-Lazio

Per l'occasione, la SSC Napoli ha previsto anche una promozione dedicata ai tifosi under-14, che consente di acquistare i biglietti a partire da 10 euro.

RIDOTTO DISTINTI E CURVE INFERIORI UNDER 14. In occasione di Napoli-Lazio, in tutte le fasi di vendita, sarà possibile abbinare a ogni abbonamento o biglietto acquistato a tariffa intera nei settori Distinti Inferiori e Curve Inferiori un biglietto a prezzo ridotto per uno spettatore Under 14. Di seguito i prezzi riservati agli Under 14:

Distinti Inferiori: 20,00 €

20,00 € Curve Inferiori: 10,00 €

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS LAZIO. I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 novembre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

?VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS LAZIO I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 novembre 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link: https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario essere titolari di Fidelity Card. Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

€ 14,00 Under 12 € 10,00

Fasi di vendita

Come sempre, la vendita dei biglietti sarà articolata in tre fasi.