Finisce qui la partita di Anguissa: al suo posto entra Lobotka

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Dopo poco meno di un'ora si è conclusa la partita di Zambo Anguissa, con Allegri che lo richiama in panchina dopo una prestazione ben al di sotto dei suoi standard e delle sue possibilità. Al suo posto entra Stanislav Lobotka, con De Bruyne che si sposta dunque in una posizione a lui più congeniale, vale a dire quella di interno di centrocampo.

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