Finisce qui la partita di Anguissa: al suo posto entra Lobotka
Notizie 22:19
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Dopo poco meno di un'ora si è conclusa la partita di Zambo Anguissa, con Allegri che lo richiama in panchina dopo una prestazione ben al di sotto dei suoi standard e delle sue possibilità. Al suo posto entra Stanislav Lobotka, con De Bruyne che si sposta dunque in una posizione a lui più congeniale, vale a dire quella di interno di centrocampo.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google