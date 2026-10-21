Adani: "Napoli? Concorso di colpe tra società, Manna, Allegri e squadra. C'è un altro problema che nessuno dice"

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol sul Napoli di Allegri:

"Il Napoli di Allegri meritava di vincere contro il Venezia. Ma detto questo c'è un concorso di colpe tra la società, Manna e la parte sportiva costituita dall'allenatore e dai calciatori. In questi momenti sono tutti insufficienti. La lettura di questa insufficienza è in una scelta iniziale di un allenatore come Massimiliano Allegri che non va certo scoperto in questa seconda carriera. Ho passione, ricerca e conoscenza per dire che Allegri ha avuto due carriere: una finita nel 2019, un'altra che continua nonostante gli insuccessi.

Ho perso fiducia anch'io anche se tutto può cambiare. Nel momento in cui si è fatta questa scelta, non capisco lo stupore nel vedere quello che sta accadendo ora. Ho troppo dispiacere per i napoletani che hanno un passato su un'offerta calcistica diversa in termini di gioco e risultati.

Non voglio andare troppo indietro, mi fermo a Conte. Antonio con la stessa rosa ha fatto primo e secondo posto. I calciatori non stanno perfomando e ci sono problematiche che stanno uscendo fuori che vanno capire come sta andando anche dal punto di vista del rapporto umano. Tralasciando i problemi legati a De Bruyne e Anguissa, c'è anche quello relativo a Lobotka che nessuno dice. Per me lo slovacco non è parente nemmeno a quello che abbiamo visto prima dell'estate, lasciamo stare due anni fa. Non lo riconosco più. Dal punto di vista dell'offerta calcistica, nessuno sta migliorando".