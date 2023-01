KKN - Maltempo in città, allerta per Napoli-Cremonese! Tavolo di lavoro tra Protezione Civile ed il club azzurro: i dettagli

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Conferenza di servizi e tavolo di lavoro tra Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed anche la SSC Napoli. Vertice alle ore 17 perché un po’ di problemi in città ci sono stati, compresi il crollo di un’impalcatura a Via Aniello Falcone. Alla luce di questi episodi si deciderà come agire, visto che stasera sono previsti venti forti e rovesci.