Inter-Parma 3-0: si decide tutto nel primo tempo

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Una furia nei primi 45 minuti l'Inter di Chivu contro il primo Parma di Gilardino, poi gestisce e si porta a casa ancora una volta i 3 punti che fanno la differenza nella classifica di Serie A

Una furia nei primi 45 minuti l'Inter di Chivu contro il primo Parma di Gilardino, poi gestisce e si porta a casa ancora una volta i 3 punti che fanno la differenza nella classifica di Serie A.

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