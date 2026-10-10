Inter-Parma 3-0: si decide tutto nel primo tempo
Notizie 20:00
Chivu
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Una furia nei primi 45 minuti l'Inter di Chivu contro il primo Parma di Gilardino, poi gestisce e si porta a casa ancora una volta i 3 punti che fanno la differenza nella classifica di Serie A
Una furia nei primi 45 minuti l'Inter di Chivu contro il primo Parma di Gilardino, poi gestisce e si porta a casa ancora una volta i 3 punti che fanno la differenza nella classifica di Serie A.
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