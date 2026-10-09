Monforte a CN24: “Il Frosinone affronterà il Napoli sempre con la stessa identità senza snaturarsi”

Roberto Monforte, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Frosinone è una squadra che sta bene sia dal punto di vista morale sia da quello fisico. Vuole affrontare il Napoli sempre con la stessa identità, senza cambiare pelle. Il morale è altissimo in casa Frosinone, anche perché contro il Como ha giocato una delle partite più belle degli ultimi anni, a Napoli, ripeto, non si snaturerà e non può permettersi di difendersi soltanto. Calò? Per me ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Giacomo è arrivato a Frosinone l’anno scorso ed è diventato un punto di riferimento per tutti: è decisivo in ogni fase e sta raccogliendo oggi ciò che avrebbe meritato in passato. Kvernadze? Giorgi è in crescita, è una scommessa del Frosinone. Per me ha enormi margini di miglioramento e una sfida come quella di domani al Maradona contro il Napoli può essere un bel banco di prova. Alvini chiede ai suoi ragazzi di mettersi sempre in discussione. Domani Alvini sceglierà il 4-3-3: Palmisani tra i pali, sulle corsie esterne Oyono e Bracaglia, in mezzo alla difesa Calvani e uno tra Cittadini e Monterisi, a centrocampo Calò, Masini e Schmid, mentre in attacco ci saranno Kvernadze, Ghedjemis e Raimondo”