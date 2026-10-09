Del Genio punge Allegri: "Parla, ma dice poco. Quattro azzurri in dubbio"

Paolo Del Genio ha commentato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone, gara in programma domani sera allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la sesta giornata di Serie A. Il giornalista si è detto soddisfatto solo in parte dalle parole del tecnico azzurro.

Del Genio su Allegri e Napoli-Frosinone

Intervenuto sul canale YouTube Napolità , Paolo Del Genio ha analizzato la conferenza stampa di Allegri , sottolineando prima un aspetto positivo legato alla maggiore disponibilità dell'allenatore nel parlare prima delle partite. «Conferenza stampa di Allegri? Sono contento a metà. Il mister ha il merito di fare tante conferenze stampa contrariamente a quanto accadeva nella scorsa stagione. Evidentemente non era colpa del Napoli se l'allenatore Antonio Conte parlava così poco prima delle gare degli azzurri» , ha dichiarato Del Genio.

Il giornalista, però, ha espresso qualche perplessità sui contenuti della conferenza. Secondo Del Genio, Allegri avrebbe parlato molto senza però sciogliere alcuni dubbi importanti sulla formazione che affronterà il Frosinone . «Sul piano dei contenuti, sono meno soddisfatto. Massimiliano Allegri non ha chiarito se col Frosinone giocherà con la difesa a tre oppure a quattro» , ha spiegato.

Del Genio ha poi provato ad individuare i calciatori che sembrano certi di una maglia da titolare. Secondo la sua lettura, sarebbero nove gli azzurri sicuri di partire dal primo minuto: Meret , Di Lorenzo , Spinazzola , Rafa Marin , Rrahmani , De Bruyne , Lobotka , Gilmour e Hojlund .