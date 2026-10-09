Pistocchi punzecchia Allegri: "Se il Napoli perderà punti la colpa sarà dei giocatori?"

Ultime notizie Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, striglia Massimiliano Allegri dopo la conferenza stampa alla vigilia della partita Napoli-Frosinone. Con un post pubblicato sul proprio profilo X, ha punzecchiato l'allenatore della SSC Napoli.

Di seguito il suo post social:

"Domanda ad Allegri nella press-conference prima di Napoli-Frosinone "Ha qualcosa da rimproverare alla squadra per questo inizio di campionato?". Risposta di Allegri "Non abbiamo saputo capire i momenti della partita, sia a Milano con l’Inter sia a Firenze. Se non miglioreremo in questo difficilmente faremo risultati". Insomma, se il Napoli perderà punti la colpa sarà dei giocatori? Ma, come disse Guardiola a Capello 'Giocare meglio?'".