Primavera 2, domani c'è Napoli-Pisa: ecco i convocati di Nocerino

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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I convocati del Napoli Primavera

La Primavera del Napoli torna in campo domani mattina per la quinta giornata del campionato di Primavera 2. La squadra allenata da Antonio Nocerino affronterà il Pisa in casa allo Stadio Piccolo di Cercola, con match in programma alle ore 11:30.

Convocati Napoli Primavera

Di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Nocerino per la partita Napoli-Pisa di Primavera 2:

  • Anic, Baridò, Branchizio, Candela, D'Angelo A., De Michele, De Stefano, Favicchio, Lepre, Liccardo, Lieto Mané, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pepe, Pugliese, Russo, Santella, Spinelli, Zappalà.
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