Primavera 2, domani c'è Napoli-Pisa: ecco i convocati di Nocerino
Calcio giovanile 21:15
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I convocati del Napoli Primavera
La Primavera del Napoli torna in campo domani mattina per la quinta giornata del campionato di Primavera 2. La squadra allenata da Antonio Nocerino affronterà il Pisa in casa allo Stadio Piccolo di Cercola, con match in programma alle ore 11:30.
Convocati Napoli Primavera
Di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Nocerino per la partita Napoli-Pisa di Primavera 2:
- Anic, Baridò, Branchizio, Candela, D'Angelo A., De Michele, De Stefano, Favicchio, Lepre, Liccardo, Lieto Mané, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pepe, Pugliese, Russo, Santella, Spinelli, Zappalà.
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