Avellino-Sampdoria, gol straordinario di Insigne da 30 metri!
Notizie 21:30
Gol di Insigne
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Super gol di Lorenzo Insigne in Avellino Sampdoria
Incontro ricco di emozioni e colpi di scena allo Stadio Partenio-Lombardi, dove l'Avellino si impone per 4-1 sulla Sampdoria in una gara ricca di spunti anche per i tifosi azzurri. Tra i momenti simbolo del match spicca la prodezza firmata da Lorenzo Insigne al minuto 18'.
Avelllino-Sampdoria, gol di Insigne
L'ex capitano del Napoli ha raccolto il pallone sulla trequarti avversaria prima di scagliare un destro imparabile dai 30 metri che si è infilato in rete, firmando la rete del momentaneo 1-1 per la formazione blucerchiata.
Una gemma d'autore che ha ricordato le sue perle ai tempi dell'esperienza all'ombra del Vesuvio, pur non bastando ai blucerchiati per evitare la pesante sconfitta sul campo degli irpini. Nell'Avellino in gol anche l'ex Napoli Walid Cheddira.
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