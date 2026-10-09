Altamura a CN24: “Domani non darei nessuna chance a Lucca, vi spiego”

Marcello Altamura, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Domani non darei una chance a Lorenzo Lucca contro il Frosinone: il Napoli non può fare esperimenti in partite del genere, quindi Lucca, che non ha dato garanzie, non lo farei giocare e non si può mettere in panchina Højlund. A Venezia magari gli si può dare un'opportunità, ma è oggettivo che questo ragazzo non abbia dimostrato di essere a un certo livello. Domani è una partita che il Napoli deve vincere a tutti i costi. I mesi di ottobre e novembre saranno decisivi, anche perché in Champions League, se non fai punti in Spagna con il Villarreal, si fa tutto difficile. La chiave tattica da usare contro il Frosinone è l’approccio: si deve approcciare la gara imponendo il proprio gioco, senza giocare, tra virgolette, addosso all’avversario”.