6a giornata Serie A: ecco le tre partite in diretta anche su SKY
6a giornata Serie A SKY-DAZN: le partite di questo turno
Ultimissime Serie A - Chiusa la parentesi dedicata alle nazionali, i riflettori tornano ad accendersi sui campi del massimo campionato italiano per 6a giornata di Serie A.
Oltre alla consueta copertura totale firmata DAZN, come di consueto la ripresa del torneo offrirà agli appassionati la visione in co-esclusiva di tre sfide chiave sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, come previsto dal pacchetto dei diritti televisivi.
6a giornata Serie A, programma SKY/DAZN
Sabato 10 ottobre
- Genoa-Fiorentina — ore 15:00 (DAZN)
- Inter-Parma — ore 18:00 (DAZN)
- Napoli-Frosinone — ore 20:45 (DAZN e Sky)
Domenica 11 ottobre
- Como-Roma — ore 12:30 (DAZN)
- Lazio-Monza — ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Bologna — ore 15:00 (DAZN)
- Sassuolo-Milan — ore 18:00 (DAZN e Sky)
- Cagliari-Juventus — ore 20:45 (DAZN)
Lunedì 12 ottobre
- Atalanta-Venezia — ore 18:30 (DAZN)
- Torino-Udinese — ore 20:45 (DAZN e Sky)
Dunque per gli abbonati alla piattaforma satellitare e alla fruizione in streaming su NOW, il sesto turno del campionato propone un pacchetto di incontri che accompagnerà gli appassionati dal sabato al posticipo del lunedì.
Si parte il 10 ottobre con la prima serata del Maradona, dove alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Domenica 11 ottobre l'attenzione si sposterà a Reggio Emilia per la fascia pomeridiana delle 18:00, orario in cui andrà in scena il confronto tra Sassuolo e Milan.
La copertura televisiva si concluderà infine lunedì 12 ottobre alle 20:45 con il duello tra Torino e Udinese, offrendo una copertura distribuita su tre differenti giornate di gara tra cui due big in campo.