Martino a CN24: “Lucca non lo farei giocare, il titolare deve essere sempre Hojlund”

Ultime calcio Napoli, Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Malen era il tassello che mancava a Gasperini per completare la Roma. Questa Roma fa sognare la Capitale, ma attenzione comunque a questo Napoli: c’è Hojlund in gran spolvero e credo che Allegri possa ritenersi soddisfatto. Per il mio modo di vedere il calcio sono molto vicino a quello di Sarri, un calcio distante da quello di Allegri, anche se c’è da ammettere che Max può dare qualcosa a questo Napoli. Allegri ha ancora bisogno di tempo e di uomini in condizione, sicuramente De Bruyne e Hojlund possono dare qualcosa in più a questa squadra.

Non darei una chance a Lorenzo Lucca domani, anche perché Hojlund con la Danimarca ha fatto gol e ha giocato bene, quindi non puoi metterlo in panchina. Con il Frosinone non sarà una partita semplice, dato che sono una delle squadre più in forma del campionato: sarà una partita da vincere assolutamente. Il calendario quest’anno si è messo contro il Napoli, anche perché il sorteggio non è stato favorevole agli azzurri. Le partite che devi vincere a tutti i costi le affiderei ai calciatori migliori, e in questo caso a Hojlund”.