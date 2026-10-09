Mondiale Under 15, i convocati dell'Italia: ci sono due talenti della SSC Napoli

Ultime notizie - Dopo lo stage di due giorni svolto dal 7 all’8 ottobre a Novarello, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian per la prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival, riservata ai calciatori nati nel 2011 e 2012 che coinvolgerà 191 federazioni.

Le squadre partecipanti sono state suddivise in 32 gironi, 31 da sei e uno da cinque. Le gare si disputeranno con la formula dell’8 contro 8, su campi ridotti (68 × 47 metri), e avranno una durata di 40 minuti, suddivisi in due tempi da 20. Il programma si articola in due fasi: quella di qualificazione, dal 24 al 26 ottobre, con 474 incontri, e quella del torneo, dal 28 al 30 ottobre, con 463 partite. In base ai risultati del primo turno, le formazioni saranno suddivise in sei fasce di merito. Tutti gli incontri si svolgeranno a Baku, sui 10 campi dell’Hovsan Competition Complex, mentre il Crystal Hall farà da cornice alla gara inaugurale tra i padroni di casa dell’Azerbaigian e Timor Est e alle sei finali. Al termine della competizione saranno proclamate le vincitrici di ciascuna fascia; alla prima classificata della fascia A spetterà anche il titolo della manifestazione.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 14 calciatori, tutti nati nel 2012, che si raduneranno martedì 20 ottobre a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove sosterranno tre sedute di allenamento in due giorni presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro. La partenza per Baku è prevista nella mattinata di giovedì 22 ottobre.

L’Italia debutterà sabato 24 ottobre sul campo 5 (ore 8.15) contro il Turkmenistan, per poi affrontare il Qatar, ancora sul campo 5 (ore 7), e le Isole Cook sul campo 4 (ore 13.45), il giorno seguente. Il calendario della fase di qualificazione si chiuderà lunedì 26 ottobre con le sfide contro il Benin sul campo 1 (ore 10.45) e Hong Kong sul campo 10 (ore 17.30).

Mondiale Under 15, i convocati dell'Italia