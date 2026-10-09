Scontri ultras Avellino-Sampdoria: intervengono le forze dell'ordine | VIDEO
Notizie 22:00
Scontri Avellino Sampdoria
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Pesanti scontri prima di Avellino-Sampdoria, ma anche durante la partita sugli spalti. Presenti anche tifosi di Bari e Salernitana, da anni gemellati con i tifosi della Sampdoria, negli scontri all'interno dello stadio contro le forze dell'ordine
Pesanti scontri prima di Avellino-Sampdoria, ma anche durante la partita sugli spalti. Presenti anche tifosi di Bari e Salernitana, da anni gemellati con i tifosi della Sampdoria, negli scontri all'interno dello stadio contro le forze dell'ordine.
Scontri tifosi Avellino-Sampdoria
Attimi di tensione sia prima dal calcio d’inizio di Avellino-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie B. Scontri alle spalle del settore ospiti, necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare, non senza difficoltà, la calma. Ma anche durante la partita sugli spalti c'è stato grande caos, con scontri tra fifosi e forze dell'ordine.
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