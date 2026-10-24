Cammaroto: "Allegri ha allungato la carriera di De Bruyne, sul mercato si punta a tre rinforzi"

Calcio Mercato ico calendario ico orologio07:00  
DV
Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Napoli-Roma? Punterei su Giovane. Nella posizione giusta, davanti e non a sinistra, e con tanta fiducia, ha gambe e caratteristiche. Non è un turista. Gli darei fiducia, può dire la sua nel Napoli. C’è stata, e continua ad esserci, una fazione che dipinge Massimiliano Allegri come uno che ha iniziato ieri mattina a fare il tecnico. Il livornese non si discute.

Quando ha immaginato De Bruyne in quella posizione, è perché il belga ha avuto una carriera straordinaria, ma oggi ha 35 anni e non può avere il passo di 10 anni fa. Ha piedi, gamba, posizione e visione per giocare in quella posizione. Se gioca lì si allunga la carriera. Il Napoli deve ripartire e tamponare i suoi problemi tattici. C’è un altro tecnico e un’altra filosofia. Bisogna ritrovare armonia e aspettare gennaio. C’è ancora il problema degli infortuni.

Abbiamo visto che, quando Anguissa fa l’Anguissa senza problemi, i risultati arrivano. Hojlund deve sbloccarsi, ma non è una sua crisi: se riceve i palloni, i gol arrivano. L’idea sul mercato è di andare a prendere un attaccante e un centrocampista e poi, vedere se ci sarà l’occasione per un esterno sinistro. Sarà un mercato di under, ci sono già 17 over e uno tornerà in gruppo (mi riferisco a Buongiorno). Lucca andrà via al 99%. Il prestito difficilmente arriverà a una cifra soddisfacente per il Napoli. Anche Lang, al netto dei segnali comunque altalenanti, resta nei radar per la cessione. Ajax e PSV potrebbero essere le destinazioni, anche l’Inter ci pensa in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli lo darebbe via a 20/25 milioni. Il difensore non è una priorità, rientrerà Buongiorno e si cercherà di capire se gli ottimi segnali di Badiashile permetteranno di puntare su di lui. In dubbio Beukema. Il Napoli vuole un centrocampista, una punta e un esterno. Teniamoci sempre il nome di Chiesa, proposto a 2-3 club, tra cui il Napoli.

Quanto costerebbe? Sicuramente, il Liverpool pensa di darlo in prestito, ma dovrebbe essere secco senza obbligo. Nessun club accoglierebbe un obbligo. La valutazione dell’ex Juventus è crollata. Solo Zirkzee in uscita a Manchester? Gli scaffali a Manchester sono stati prolifici. Anche Carrick sta facendo disastri, mi fa pensare all’Inter degli anni ‘90 che vendeva e spandeva senza risultati. Acquistava alla rinfusa e poi ha dovuto aspettare Calciopoli e anche dopo per tornare a vincere. Il supermercato Manchester United resta appetibile nella misura in cui resta Carrick.

n caso di addio, le porte inizierebbero a chiudersi quantomeno a gennaio. Ad esempio, con Conte: il tecnico ha pretese sul mercato. In caso contrario, potrebbe esserci qualche nome importante per il Napoli. Sicuramente, gli azzurri guarderanno in Premier League al di là dei Red Devils".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top