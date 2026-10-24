Cammaroto: "Allegri ha allungato la carriera di De Bruyne, sul mercato si punta a tre rinforzi"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Napoli-Roma? Punterei su Giovane. Nella posizione giusta, davanti e non a sinistra, e con tanta fiducia, ha gambe e caratteristiche. Non è un turista. Gli darei fiducia, può dire la sua nel Napoli. C’è stata, e continua ad esserci, una fazione che dipinge Massimiliano Allegri come uno che ha iniziato ieri mattina a fare il tecnico. Il livornese non si discute.

Quando ha immaginato De Bruyne in quella posizione, è perché il belga ha avuto una carriera straordinaria, ma oggi ha 35 anni e non può avere il passo di 10 anni fa. Ha piedi, gamba, posizione e visione per giocare in quella posizione. Se gioca lì si allunga la carriera. Il Napoli deve ripartire e tamponare i suoi problemi tattici. C’è un altro tecnico e un’altra filosofia. Bisogna ritrovare armonia e aspettare gennaio. C’è ancora il problema degli infortuni.

Abbiamo visto che, quando Anguissa fa l’Anguissa senza problemi, i risultati arrivano. Hojlund deve sbloccarsi, ma non è una sua crisi: se riceve i palloni, i gol arrivano. L’idea sul mercato è di andare a prendere un attaccante e un centrocampista e poi, vedere se ci sarà l’occasione per un esterno sinistro. Sarà un mercato di under, ci sono già 17 over e uno tornerà in gruppo (mi riferisco a Buongiorno). Lucca andrà via al 99%. Il prestito difficilmente arriverà a una cifra soddisfacente per il Napoli. Anche Lang, al netto dei segnali comunque altalenanti, resta nei radar per la cessione. Ajax e PSV potrebbero essere le destinazioni, anche l’Inter ci pensa in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli lo darebbe via a 20/25 milioni. Il difensore non è una priorità, rientrerà Buongiorno e si cercherà di capire se gli ottimi segnali di Badiashile permetteranno di puntare su di lui. In dubbio Beukema. Il Napoli vuole un centrocampista, una punta e un esterno. Teniamoci sempre il nome di Chiesa, proposto a 2-3 club, tra cui il Napoli.

Quanto costerebbe? Sicuramente, il Liverpool pensa di darlo in prestito, ma dovrebbe essere secco senza obbligo. Nessun club accoglierebbe un obbligo. La valutazione dell’ex Juventus è crollata. Solo Zirkzee in uscita a Manchester? Gli scaffali a Manchester sono stati prolifici. Anche Carrick sta facendo disastri, mi fa pensare all’Inter degli anni ‘90 che vendeva e spandeva senza risultati. Acquistava alla rinfusa e poi ha dovuto aspettare Calciopoli e anche dopo per tornare a vincere. Il supermercato Manchester United resta appetibile nella misura in cui resta Carrick.

n caso di addio, le porte inizierebbero a chiudersi quantomeno a gennaio. Ad esempio, con Conte: il tecnico ha pretese sul mercato. In caso contrario, potrebbe esserci qualche nome importante per il Napoli. Sicuramente, gli azzurri guarderanno in Premier League al di là dei Red Devils".