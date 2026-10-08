Gazzetta.it - McTominay torna, Allegri tira un sospiro di sollievo: cosa cambia ora

Buone notizie per il Napoli in vista della ripresa del campionato. Scott McTominay ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento effettuato per trattare un'aritmia benigna e può quindi tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Una notizia importante per Massimiliano Allegri, alle prese con una lunga lista di indisponibili.

Napoli McTominay, lo scozzese torna a disposizione di Allegri

La visita medica ha dato esito positivo e McTominay ha già ripreso l'attività. Il centrocampista scozzese potrà dunque aumentare gradualmente i carichi di lavoro e, una volta raggiunta una condizione adeguata, tornare anche a essere convocabile per le partite.

Il suo rientro arriva in un momento particolarmente delicato per il Napoli, che deve fare i conti con numerosi infortuni. Massimiliano Allegri sta valutando diverse soluzioni per affrontare l'emergenza e, nella seduta odierna, ha provato anche una difesa a tre.

A centrocampo le alternative sono al momento limitate. Prima del via libera per McTominay, Allegri poteva contare soprattutto su Lobotka, Gilmour e De Bruyne. Il recupero dello scozzese permette quindi di ampliare le possibilità di rotazione proprio alla vigilia di un periodo particolarmente intenso.

Il calendario prevede infatti nove partite nell'arco di 29 giorni, un autentico tour de force che renderà fondamentale avere più giocatori disponibili. Il ritorno di McTominay non risolve completamente i problemi del Napoli, ma rappresenta sicuramente una risorsa in più per il tecnico.

Lo scozzese dovrà ora ritrovare progressivamente il ritmo partita dopo lo stop. L'obiettivo sarà arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni e consentire ad Allegri di gestirne il minutaggio senza forzare i tempi.