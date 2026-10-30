"La Mano de Dios": iniziativa benefica per la Fondazione Santobono Pausilipon. Edoardo De Laurentiis: "A Natale sorpresa per i bambini" | FOTO CN24

Ultime notizie Napoli - Nel giorno del sessantaseiesimo compleanno di Diego Armando Maradona, è andata in scena l'iniziativa benefica "La Mano de Dios" dedicata alla memoria del Pibe de Oro e promossa da Stefano Ceci, storico manager di Maradona.

Oggi è andata in scena l'edizione 2026 con la realizzazione e la vendita della t-shirt celebrativa raffigurante la celebre mano sinistra del campione argentino: presente Edoardo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli.

Edoardo De Laurentiis presente all'evento La Mano de Dios per la Fondazione Santobono Pausillipon

Edoardo De Laurentiis presente all'evento La Mano de Dios per la Fondazione Santobono Pausillipon

Ceci ha effettuato una donazione benefica, alla quale hanno potuto contribuire anche gli ospiti presenti a sostegno dei bambini assistiti dalla Fondazione Santobono Pausilipon. Esposto anche il calco originale della celebre "Mano de D10S". L’intero ricavato dell'evento è stato devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon.

Edoardo De Laurentiis, numero due della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento: