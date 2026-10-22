Champions League, l'UEFA inserisce McTominay nel Team of the Week

Il grande inizio di stagione europeo del Napoli trova un nuovo e prestigioso riconoscimento ufficiale. La UEFA ha infatti inserito Scott McTominay nella prestigiosa formazione della Squadra della Settimana (Team of the Week) del terzo turno della League Phase di Champions League.

Un premio ampiamente meritato per il centrocampista scozzese, autentico trascinatore degli azzurri nel pirotecnico successo per 4-3 conquistato allo Stadio Diego Armando Maradona contro i norvegesi del Bodo/Glimt. McTominay è stato il protagonista indiscusso della serata grazie a una straordinaria doppietta e a una prestazione di altissimo livello tecnico e caratteriale, che gli è valsa anche il titolo di MVP del match assegnato dalla UEFA.

La sua inclusione nella top 11 continentale - accanto a stelle del calibro di Kylian Mbappé e Harry Kane - conferma la centralità del numero otto nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e consacra definitivamente il centrocampista come uno dei volti copertina di questa edizione della massima competizione europea.