De Laurentiis ha visto la partita nello spogliatoio! Incontro con la squadra prima e dopo il match

Ieri sera c'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis allo stadio Maradona per seguire il suo Napoli nel match di UEFA Champions League contro il Bodo/Glimt.

ADL ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra in questo momento di difficoltà, dopo che nella serata di lunedì aveva già avuto modo di confrontarsi faccia a faccia con l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna.

De Laurentiis nello spogliatoio

Nonostante fosse allo stadio, però, De Laurentiis non ha seguito la partita in tribuna d'onore come al solito. Secondo quanto rivela oggi il quotidiano Il Mattino, il presidente ieri si è accomodato nella sua sala privata all'interno dello spogliatoio del Napoli ed ha seguito la partita in televisione. Così facendo, ADL "ha incrociato la squadra alla fine e prima del match".

Lo testimoniano anche le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24 (in allegato), che mostrano la tribuna ieri sera senza il presidente De Laurentiis.