Gazzetta lancia De Bruyne: vede autostrade dove altri vedono un ingorgo, c'è un segreto nel nuovo Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne davanti alla difesa può esaltare la qualità dei suoi passaggi, eludere più facilmente la pressione avversaria ed essere sempre al centro del gioco. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Col Bodo, in costruzione, partiva quasi da centrale di difesa, con tutto il campo davanti: "Un modo per avere una visuale completa e scegliere ogni volta la giocata più adatta alla situazione. Cambi di gioco sul lungo, fraseggio nello stretto, tocchi di prima. E poi imbucate nello spazio che solo i più talentuosi possono osare. Kevin vede autostrade dove altri vedono un ingorgo. Ed è lì che fa la differenza. Riuscire ad andare subito in verticale, questo il segreto del nuovo Napoli".