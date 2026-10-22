Cessione SSC Napoli, Repubblica: De Laurentiis contatta Rizzetta, riprende la trattativa ma sono gli americani a farsi desiderare
Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis aveva aperto per la prima volta pubblicamente alla cessione del club la settimana scorsae nelle ultime ore ha dato seguito alle sue parole incontrando per due volte Matt Rizzetta: il frontman della cordata di investitori americani che da mesi sta corteggiando il numero uno azzurro.
Come racconta Repubblica, stavolta è stato il presidente a bussare alla porta del manager newyorkese, classe 1982, che dopo il Campobasso ha già acquisito la squadra di basket cittadina e ieri ha assistito a Fuorigrotta alla sfida di Eurocup col Tofas Bursa.
"Riprende quindi la trattativa che ADL aveva stroncato in primavera, sbarrando la porta allo scacco al re con l'azione difensiva per antonomasia: l'arrocco. «Matt è un personaggio simpatico e potrebbe essere un attore dei miei film di Natale». Ma adesso è Rizzetta che si sta facendo desiderare, lasciando intendere che il passare del tempo può giocare a suo favore"