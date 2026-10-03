Allegri aspetta Hojlund: Rasmus ha un obiettivo chiarissimo al rientro dalla pausa per le Nazionali

Ultime notizie Napoli - Rasmus Hojlund, attaccante della SSC Napoli, ha brillato con la Danimarca in Nations League. Dopo aver segnato contro la Norvegia, l'azzurro è andato a segno anche contro il Portogallo: due gol in tre partite che fanno godere anche Massimiliano Allegri che l'ha sicuramente seguito a distanza.

Hojlund-Napoli, l'obiettivo è tornare ad essere decisivo

L'allenatore del Napoli lo attende a Castel Volturno per ripartire insieme in vista della prossima partita Napoli contro il Frosinone, in calendario il 10 ottobre. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento di Hojlund, pronto a ritrovare il gol anche con la maglia del Napoli:

"Un bomber puro che Allegri si gode a distanza, ammirandolo e aspettandolo per ripartire insieme. Lo voleva al Milan, lo aveva desiderato invano, lo ha conosciuto a Napoli e il resto accadrà dal Frosinone in poi. Hojlund ora punta a un gol da tre punti. E Allegri sa bene quanto anche il lavoro collettivo della squadra possa aiutare il giocatore a ritrovare la rete, che manca dal 5 settembre, San Siro, e a riprendere a segnare con una certa continuità anche i famosi gol sporchi, o quelli lanciato verso la porta, come contro il Portogallo".