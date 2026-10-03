Turan incorona De Bruyne: "Ha dominato il centrocampo, è ancora uno dei migliori"

Kevin De Bruyne continua a raccogliere consensi anche fuori dal Belgio. Dopo la doppietta realizzata contro la Turchia, il centrocampista del Napoli ha ricevuto gli elogi di Arda Turan, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk ed ex nazionale turco, rimasto impressionato dalla prestazione del belga.

De Bruyne Napoli, Turan esalta il centrocampista

Turan ha raccontato le proprie sensazioni prima e durante la sfida, ammettendo di aver inizialmente sottovalutato l'impatto che De Bruyne avrebbe potuto avere sulla partita: “Quando ero sugli spalti prima della partita, onestamente pensavo che non ci fosse modo che il centrocampo del Belgio dominasse il nostro. Avevamo alcuni giovani talenti molto validi, e Arda Güler è uno dei migliori giovani centrocampisti al mondo. Poi ho visto De Bruyne in quel centrocampo e ho pensato: ‘Sì, era spaventoso al suo apice, ma forse non è più lo stesso giocatore.’ Ma entro pochi minuti, si è liberato dalla pressione e ha servito un passaggio incredibile. Pochi minuti dopo, ha segnato, e ho realizzato immediatamente che avremmo avuto un problema serio”.

La prestazione del giocatore azzurro ha quindi cambiato rapidamente la lettura dell'ex centrocampista turco. Il belga ha contribuito in maniera decisiva al successo del Belgio, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità.

De Bruyne Belgio, Turan: “Ha dominato il centrocampo”

La doppietta e il controllo del gioco hanno ulteriormente convinto Turan delle qualità ancora intatte del centrocampista del Napoli. L'allenatore dello Shakhtar ha sottolineato il peso avuto da De Bruyne nel corso dell'incontro: “Il modo in cui è finita la partita ha mostrato esattamente quanta qualità ha ancora. Alla sua età, controllare una partita così e segnare due gol contro di noi è incredibile. Ha dominato completamente il nostro centrocampo stasera. De Bruyne è ancora uno dei migliori centrocampisti che ho visto negli ultimi anni”.