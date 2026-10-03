De Bruyne-Vasquez, gol regolare. Orsato ribadisce: “Non devo convincere nessuno”

Il caso del gol di Kevin De Bruyne contro il Genoa continua a far discutere. La rete realizzata dal centrocampista del Napoli nella prima giornata di campionato era stata contestata per un possibile fallo su Vásquez. Tuttavia Daniele Orsato è tornato sull’episodio durante il Festival dello Sport di Trento, ribadendo la posizione della categoria.

De Bruyne gol Genoa, Orsato torna sull’episodio

Interpellato da TMW sul caso arbitrale che ha alimentato maggiormente il dibattito nelle prime giornate, Orsato ha chiarito il proprio punto di vista senza entrare nel merito di una nuova valutazione dell’azione: “Non devo mettere d’accordo nessuno, non devo convincere nessuno. Nessuno deve convincere nessuno, ho chiesto di fare squadra con i media e mi sembra che le cose stiano andando bene”.

Il responsabile degli arbitri ha poi parlato del lavoro portato avanti con la classe arbitrale e del rapporto con il mondo dell’informazione. “Il mio ruolo di allenatore degli arbitri è come quello di quelli delle squadre, sono soddisfatto ma dobbiamo lavorare su tanti aspetti”.

Orsato arbitri, possibile ritorno alle spiegazioni

Uno dei temi affrontati è stato anche quello della comunicazione delle decisioni arbitrali. Orsato ha lasciato aperta la possibilità di un cambiamento futuro, con l’eventuale ritorno degli arbitri davanti ai media per chiarire gli episodi più controversi: “Probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di tornare a spiegare le decisioni”.

Una prospettiva che potrebbe contribuire a rendere più diretto il confronto sulle situazioni maggiormente discusse durante le partite.

Infine, Orsato ha affrontato un tema particolarmente delicato: la violenza nei confronti degli arbitri nei campionati giovanili. Il responsabile della CAN ha espresso una posizione netta: “Per me è inaccettabile, anche da genitore. Bisogna assolutamente fare qualcosa”.