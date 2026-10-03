Fiorentina, con Dodo incontro nelle prossime settimane. Senza rinnovo può rifarsi sotto il Napoli

La Fiorentina prepara un nuovo confronto con Dodo per fare il punto sul futuro del terzino brasiliano. L’incontro dovrebbe andare in scena nelle prossime settimane e potrebbe risultare importante per chiarire le intenzioni delle parti sul possibile rinnovo del contratto.

Dodô Fiorentina, il Napoli resta alla finestra

La società viola vuole capire quale sarà la posizione di Dodo e se ci saranno i presupposti per proseguire insieme. Il prossimo incontro servirà dunque a fare chiarezza sulla situazione e sulle prospettive del giocatore.

Nel caso in cui non si arrivasse a un accordo per il rinnovo Dodo, potrebbe riaprirsi una pista già accostata al calciatore. Il Napoli, infatti, potrebbe tornare a valutare il terzino della Fiorentina qualora la situazione contrattuale non dovesse sbloccarsi.

Per gli azzurri si tratterebbe quindi di una situazione da monitorare con attenzione nelle prossime settimane. Molto dipenderà dall’esito del confronto tra il brasiliano e la Fiorentina: un mancato accordo potrebbe infatti cambiare gli scenari e riportare il Napoli sulle tracce del giocatore.